Mercato - PSG : Tuchel valide un très joli coup de Leonardo sur le marché !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 7 décembre 2020 à 15h32

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé l'arrivée de Rafael Alcantara. Alors que sa nouvelle recrue monte peu à peu en puissance au PSG, Thomas Tuchel a fait part de son immense plaisir de pouvoir compter sur lui cette saison.

Rafinha a déjà mis tout le monde d'accord au PSG. Recruté dans les derniers instants du mercato estival, le milieu de terrain de 27 ans fait forte impression au PSG ces dernières semaines. Ce qui n'a pas échappé à Mauro Icardi. Grand ami de Rafael Alcantara, le buteur argentin a totalement validé son arrivée, jusqu'à affirmer que le PSG aurait gagné la Ligue des Champions avec lui la saison dernière. « L’an dernier, tu étais le joueur qu’il nous manquait pour remporter la Ligue des Champions. Il est avec nous maintenant, j’espère qu’avec lui, cette année sera la bonne » , a déclaré Mauro Icardi dans l'émission Téléfoot dimanche 22 novembre. En plus du numéro 9 du PSG, Thomas Tuchel est également tombé sous le charme de Rafinha.

«C'est un gars extraordinaire, avec beaucoup de qualités»

Présent en conférence de presse ce samedi soir, Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloge à l'égard de Rafinha, sa nouvelle recrue. « Comment je juge l'apport de Rafinha ? J'aime le gars. Je le connais depuis plusieurs années, j'ai vu son frère avec le Barcelone B, lui aussi. J'ai toujours suivi sa carrière, c'est un gars extraordinaire, avec beaucoup de qualités, d'intelligence de jeu, une mentalité incroyable, toujours humble, toujours attentif. Il a fait un match extraordinaire ce soir » , a complimenté l'entraineur du PSG avant d'en rajouter une couche ce lundi après-midi.

«Tout le monde veut avoir un joueur comme ça dans son équipe»