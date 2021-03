Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Où en est la révolution du projet QSI ?

Publié le 16 mars 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Un peu plus de deux mois après avoir limogé Thomas Tuchel au profit de Mauricio Pochettino, où en est l’évolution du PSG sur le plan sportif ? Les résultats de l’entraîneur argentin s’avèrent pour le moment assez irréguliers, ce qui interroge certains observateurs.

Le 2 janvier dernier, au moment d’être officiellement nommé au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino affichait de très solides ambitions : « Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens », indiquait le technicien argentin, qui avait donc été désigné par Doha pour reprendre le flambeau de Thomas Tuchel et faire évoluer le projet QSI. L’entraîneur allemand, qui officie désormais du côté de Chelsea où il réalise des débuts prometteurs, a donc payé ses relations tendues avec Leonardo ainsi que ses résultats irréguliers du début de saison au PSG. Mais le Qatar a-t-il choisi le bon moment pour le limoger et faire venir Pochettino ?

Un premier bilan contrasté pour Pochettino

À ce jour, difficile évidemment de tirer des conclusions hâtives sur le travail abattu par Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, mais les résultats parlent d’eux-mêmes : le club de la capitale n’est pas leader de Ligue 1 (actuellement 2e, à trois points du LOSC), et même s’il est parvenu à éliminer le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG aurait pu subir une nouvelle remontada lors du match retour au Parc des Princes si Keylor Navas n’avait pas réalisé une performance XXL. En clair, depuis son arrivée au PSG, Pochettino a alterné le bon et le moins bon, un peu comme ce fut le cas avec son prédécesseur, Thomas Tuchel. Et du coup, certains observateurs s’interrogent sur la plus-value…

« Pochettino n’a pas beaucoup fait évoluer l’équipe »