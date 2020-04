Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste encore à faire pour Leonardo avec cet ancien de Ligue 1....

Publié le 24 avril 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que Nordi Mukiele est annoncé dans le viseur du PSG, tout resterait encore à faire du côté de Paris pour espérer attirer le latéral droit de Leipzig.

Thomas Tuchel n’oublie pas sa terre natale. En effet, d’après les informations de Sky Allemagne , Nordi Mukiele figurerait dans la short-list du technicien allemand pour la succession de Thomas Meunier sur le côté droit de la défense du PSG. Mukiele, passé par Montpellier avant de signer à Leipzig en 2018, n’aurait alors aucun problème d’adaptation à la Ligue 1 en cas de signature pour Paris, et son profil plairait beaucoup à Thomas Tuchel…

Un départ fort probable pour Mukiele