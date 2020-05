Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est réglé pour Neymar et Mbappé !

Publié le 12 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations venues d’Espagne concernant Kylian Mbappé et Neymar, Ander Herrera assure que les deux attaquants resteront au PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar et Kylian Mbappé sont devenus des grands habitués des Unes des quotidiens sportifs espagnols depuis plusieurs mois. L’international brésilien resterait l’une des grandes priorités du FC Barcelone, son ancien club, tandis que Mbappé est envoyé au Real Madrid. Pourtant, à en croire leur partenaire ibérique Ander Herrera, les deux stars ne bougeront pas du PSG lors du prochain mercato estival.

« Ils resteront au PSG »