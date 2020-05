Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a reçu un message ferme sur le recrutement !

Publié le 12 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les moyens financiers limités de l’OM, Andoni Zubizarreta devra réaliser un mercato estival convaincant pour que le club phocéen tienne la route en Ligue des Champions.

Alors que l’OM a officiellement terminé à la deuxième place de Ligue 1 avec l’arrêt total de la compétition lié à l’épidémie de coronavirus, le club phocéen a donc gagné le droit de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pourtant, cette belle réussite sportive est désormais ternie par les soucis financiers de l’OM qui devrait être contraint de céder plusieurs joueurs importants lors du mercato estival afin de ne pas être sanctionné par le fair-play financier. Du coup, Andoni Zubizarreta sera attendu au tournant…

« On a besoin d’un groupe plus étoffé »