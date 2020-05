Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas voudrait tenter un coup en Chine !

Publié le 11 mai 2020 à 20h30 par Bernard Colas

Alors que l'OM devra recruter malin cet été, André Villas-Boas s'intéresserait à un attaquant brésilien évoluant au Wuhan Zall : Rafael Silva.

Entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Au sein de l'OM, on attend de nouvelles recrues pour étoffer et renforcer l'effectif en vue de la participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ainsi, André Villas-Boas souhaite avoir un groupe compétitif et devrait prochainement rencontrer Jacques-Henri Eyraud pour évoquer le recrutement estival. Interrogé par Le Parisien dimanche, Valère Germain a d'ailleurs envoyé un message fort à sa direction en expliquant que l'OM « avait besoin d'un groupe plus étoffé ». Néanmoins, les dirigeants ont d'autres préoccupations. Alors que les finances du club sont dans le rouge, Eyraud et Zubizarreta cherchent davantage à vendre qu'à recruter pour le moment. Le directeur sportif phocéen scrute malgré tout le marché, mais vise principalement des joueurs en fin de contrat ou disponible en prêt, et un attaquant aurait retenu l'attention du club phocéen.

Rafael Silva, la surprise de l'été à l'OM ?

D'après les informations de CalcioMercato . it , Rafael Silva serait dans le viseur de l'OM. Joueur méconnu en Europe, l'attaquant de 28 ans n'a évolué qu'une saison sur le Vieux Continent, au FC Lugano en Suisse, avant de rejoindre l'Asie en 2014. Rafael Silva s'est engagé en faveur de l'Albirex Niigata puis des Urawa Red Diamonds au Japon, avant de rejoindre le Wuhan Zall en 2018, ville tristement célèbre où la propagation du coronavirus a vraisemblablement commencé il y a quelques mois. André Villas-Boas connaîtrait assez bien le Brésilien pour l'avoir affronté à plusieurs reprises du temps où il officiait du côté de Shanghai précise le portail italien. Cela peut logiquement se comprendre, Rafael Silva ne verrait pas d'un mauvais œil son départ de Wuhan, incitant alors l'OM à se positionner sur lui, mais les Phocéens ne seraient pas les seuls à l'affût puisque CalcioMercato.it explique que le Torino et Parme lorgneraient Rafael Silva.

Son agent a déjà confirmé l'intérêt d'un « grand club français »