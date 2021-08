Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est encore possible pour ces pépites de Pochettino !

Publié le 7 août 2021 à 4h00 par T.M.

Alors qu’Arnaud Kalimuendo et Eric Junior Dina Ebimbe sont actuellement dans l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG, d’ici la fin du mercato estival, cela pourrait encore évoluer.

Durant cette préparation, compte tenu des absences au PSG, Mauricio Pochettino a pu donner sa chance à plusieurs jeunes joueurs. De quoi leur permettre de se montrer et pourquoi pas de gagner leur place pour cette saison. Et certains éléments se sont plutôt montrés à leur avantage à l’instar d’Arnaud Kalimuendo, qui revient d’un prêt concluant au RC Lens, ou encore Eric Junior Dina Ebimbe. Cette saison, ils pourraient ainsi avoir un rôle à jouer dans la rotation de Pochettino, à moins qu’ils n’aillent chercher du temps de jeu, encore une fois, loin du PSG.

« On verra à la fin du mercato les meilleures options »