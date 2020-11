Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour Eriksen ?

Publié le 21 novembre 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait attirer Christian Eriksen, milieu de l’Inter, au Paris Saint-Germain.

L’aventure italienne de Christian Eriksen ne devrait vraisemblablement pas se poursuivre. La plupart des médias italiens s’accordent pour dire que le Danois quittera l’Inter au mois de janvier, soit un an après son arrivée en provenance de Tottenham, pour 27M€. Logiquement, plusieurs clubs se sont positionnés sur lui, comme le Bayern Munich. La Gazzetta dello Sport assure toutefois que la piste la plus chaude pour Eriksen, le mènerait au Paris Saint-Germain. Il faut dire que Leonardo le suivait lors du dernier mercato déjà et un avenir au PSG, ne déplairait pas au milieu de 28 ans.

Conte aurait définitivement tranché pour Eriksen