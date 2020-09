Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel reçoit une grande nouvelle pour son avenir !

Publié le 19 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Annoncé l'un des profils susceptibles de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino assure qu'il n'a jamais été contacté par le PSG.

« Est-ce que je dois rester en poste? C'est toujours pareil. A chaque fois qu'on perd un match je dois partir, il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui créez cela, ce n'est pas moi. Je ne lis rien dans la presse, et je reste calme ». Thomas Tuchel a récemment évoqué son avenir après les début de saison poussif du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le futur du technicien allemand fait régulièrement parler d'autant plus qu'un certain Mauricio Pochettino est sur le marché. Cependant, le technicien argentin assure ne jamais avoir été contacté par le PSG.

Pochettino n'a pas été contacté par le PSG