Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Thiago Silva, ça négocie…

Publié le 12 mai 2020 à 3h10 par La rédaction

La journaliste Isabela Pagliari, très proche des joueurs brésiliens du PSG, a apporté des éléments sur l’avenir de Thiago Silva. Décryptage.

Interrogée sur Europe 1 , la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, proche du duo Neymar-Thiago Silva, a apporté des éléments importants sur l’avenir du capitaine brésilien : « Je sais qu'avec la crise de la pandémie de coronavirus que Paris a décidé de réfléchir à une prolongation de Thiago Silva. Il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, mais je ne sais pas à quel point on est et s'il y a quelque chose qui a changé. Mais cela est simplement un intérêt, il n'y pas eu de proposition et il n'y a pas d'offre. De son côté, Thiago veut rester au PSG et rester en Europe, mais pour l'instant sa situation est floue ».

La négociation est ouverte

Cela confirme en fait une chose : la négociation est bien entamée entre le défenseur brésilien et le PSG. Comme révélé par le10sport.com, le club de la capitale a déjà évoqué des chiffres avec Thiago Silva, et lorsque la journaliste affirme qu’il n’y a pas eu d’offre de Paris, il faut comprendre d’offre susceptible d’aboutir à un accord entre les deux parties, les chiffres évoqués par la direction du PSG étant probablement trop loin des espérances du capitaine.