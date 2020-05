Foot - Mercato - OM

Mercato : L’OM est passé à côté d’une star de Pep Guardiola !

Publié le 12 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Grand fan de l’OM, Riyad Mahrez serait d’ailleurs passé tout proche d’un transfert au club phocéen au tout début de sa carrière. L’international algérien est revenu sur les coulisses de cet échec…

Formé au Havre et révélé aux yeux du grand public par la suite avec Leicester, Riyad Mahrez (29 ans) fait aujourd’hui le bonheur de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Pourtant, à l’aube de sa carrière, le milieu offensif aurait pu connaître une trajectoire bien différente puisqu’il serait passé tout proche d’un transfert à l’OM. Mais finalement, José Anigo en avait décidé autrement pour Mahrez.

Mahrez recalé par l’OM