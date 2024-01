Mercato - PSG : Surprise, l'Espagne ne veut plus de Mbappé

Benjamin Labrousse

Depuis quelques semaines, l’avenir de Kylian Mbappé est relancé. L’attaquant du PSG peut s’engager où il le souhaite, et attise toujours autant les convoitises du Real Madrid. Mais alors que les Merengue se montreraient impatients quant à une réponse favorable du Français, la presse espagnole l’affirme : le Real Madrid n’a pas besoin de Mbappé dans son effectif.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? La vedette du PSG évoluera-t-elle toujours sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine ? Dans ce dossier, beaucoup de questions restent en suspens. Ce lundi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé n’avait pour l’instant pris aucune décision quant à son avenir. Récemment, plusieurs sources affirmaient pourtant que le Real Madrid espérait une réponse rapide et claire du Français…

Mbappé a trouvé le prochain buteur du PSG, Luis Enrique lui répond https://t.co/aBudHrtscc pic.twitter.com/H5aCqMcuGa — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir

Vraisemblablement, Kylian Mbappé attend le bon moment pour prendre sa décision. Comme ce dernier l’a récemment confirmé, le numéro 7 du PSG est actuellement concentré sur les prochaines échéances des Rouge et Bleu , et se réserve cette réflexion quant à son possible départ vers le Real Madrid à plus tard.

Le Real Madrid n’aurait plus besoin de Mbappé