Mercato - PSG : Surprise, il annonce une piste chaude en direct

Arnaud De Kanel

Le Paris Saint-Germain semble mettre le cap sur un recrutement axé sur la jeunesse dans les mois à venir. Cette stratégie de renouveau s'illustre notamment par l'arrivée de talents en devenir tel que Lucas Beraldo, recruté en provenance du Brésil. Pour élargir son horizon, le club parisien tourne également son regard vers Efe Sarikaya, un défenseur central âgé de 18 ans, évoluant à Altay SK, au sein de la deuxième division turque. Un joueur qui a captivé l'intérêt d'Olivier Monterrubio, responsable du recrutement de Grenoble. Ce dernier a d'ailleurs pour le projet de le vendre au PSG.

Cette orientation vers la jeunesse et l'expansion de l'équipe de la capitale se confirme ainsi par cette nouvelle piste menant à Efe Sarikaya. Ce défenseur turc a attiré l'attention d'Olivier Monterrubio, représentant du recrutement au GF 38, qui entrevoit un avenir prometteur pour ce jeune talent évoluant en Turquie et qui espère boucler son transfert au PSG comme il l'a annoncé.



Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, il a provoqué un départ https://t.co/najZ43oQHu pic.twitter.com/o41uw8RGuB — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

«Il a tout pour être un grand»

« Il a une forte personnalité pour son âge et c’est un vrai leader. Il n’a pas peur d’aller au contact, il a un très bon pied gauche, il peut faire des très bonnes relances, courtes comme longues. Il est capable de casser des lignes et lit très bien les trajectoires dans son dos. Il a tout pour être un grand », a déclaré Olivier Monterrubio au micro de Prime Vidéo . Il souhaite d'abord l'attirer à Grenoble avant de le revendre au PSG.

«Si on peut l’avoir et le vendre au PSG direct, ça peut être intéressant pour nous»