Mercato - PSG : Succéder à Galtier ? Il répond

A 43 ans, Zoumana Camara apprend aujourd'hui son métier d'entraîneur en étant en charge des U19 du PSG. Mais son travail ne passe pas inaperçu et quelques clubs de Ligue 1 penseraient déjà à lui. Alors que l'avenir de Camara fait ainsi parler, il s'est confié et a évoqué la possibilité de prendre notamment la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Après sa carrière de joueur, terminée au PSG, Zoumana Camara s'est reconverti comme entraîneur. Et c'est au sein du club de la capitale que l'ancien défenseur apprend aujourd'hui son nouveau métier. En effet, Camara est en charge des U19 du club de la capitale. Une étape avant de prendre les commandes de l'équipe première du PSG ?

Camara n'y pense pas encore...

La question lui a été posée ce mardi par L'Equipe . Se voit-il comme le futur entraîneur du PSG à la place de Christophe Galtier ? Zoumana Camara a alors expliqué : « Est-ce que je me dis que je serai coach du PSG un jour ? Non, ça ne sert à rien de se le dire. Si ça doit se faire, ça se fera. S'il y a de la réussite... Pour l'instant, ce n'est pas un rêve de me dire : "Un jour, j'entraînerai le PSG" ».

« Je veux franchir ce pallier »