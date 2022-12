Mercato - PSG : La grande annonce de cette figure du projet QSI sur son avenir

Thibault Morlain

Ancien joueur du PSG, Zoumana Camara s'est reconverti dans une carrière d'entraîneur. Le voilà qu'il fait aujourd'hui ses armes sur le banc des U19 du club de la capitale. A 43 ans, le technicien apprend ainsi son métier avant pourquoi pas de prendre les commandes d'un club professionnel. Et si c'était le PSG ? Camara a répondu.

Zoumana Camara connait aujourd'hui une seconde vie. Après celle de joueur, il est désormais sur le côté du terrain. D'abord entraîneur adjoint au PSG, il est désormais en charge des U19 du club de la capitale, avec qui il fait du très bon travail. Cela se remarque et intéresse des clubs de Ligue 1. Récemment, il était notamment question d'un intérêt de Brest et Troyes pour Camara.

Camara, futur entraîneur du PSG ?

Ce mardi, dans un entretien accordé à L'Equipe , Zoumana Camara s'est confié sur son avenir et la possibilité de devenir entraîneur du PSG. Il a alors expliqué à ce propos : « Est-ce que je me dis que je serai coach du PSG un jour ? Non, ça ne sert à rien de se le dire. Si ça doit se faire, ça se fera. S'il y a de la réussite... Pour l'instant, ce n'est pas un rêve de me dire : "Un jour, j'entraînerai le PSG" ».

« Mon ambition ? Entraîner une équipe pro »