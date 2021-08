Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos, Messi… La réponse fracassante de Leonardo à Mbappé !

Publié le 9 août 2021 à 11h55 par La rédaction

Après avoir demandé des garanties sportives, Kylian Mbappé a été servi. Le PSG est en feu, Leonardo lui offre sur un plateau le plus gros mercato de toute l’histoire du club.

Pour rester et prolonger au PSG, Kylian Mbappé a évoqué son besoin d’être rassuré et de voir si l’écurie parisienne peut être encore plus compétitive qu’elle ne l’est déjà. Il est vrai que malgré deux jolis parcours en Ligue des Champions (finale en 2019, demi-finale en 2020), Paris a quelques carences. En réponse à Kylian Mbappé, Leonardo a sorti le grand jeu. Le très, très grand jeu.

Du jamais vu pour un mercato !