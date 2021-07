Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Ramos… Pochettino est aux anges !

Publié le 31 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG frappe fort sur le marché des transferts. Et ce n’est pas pour déplaire à Mauricio Pochettino.

Après deux échecs en Ligue des Champions, en finale et en demi-finale, le PSG veut cette fois être sacré. Et pour cela, Leonardo se donne les moyens de ses ambitions. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, le directeur sportif parisien est en train de bâtir une véritable armada à Mauricio Pochettino. Jusqu’à présent, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma se sont engagés avec le PSG et cela pourrait ne pas être terminé puisque Paul Pogba pourrait s’ajouter à cette liste. L’effectif de Pochettino gagne donc en qualité, lui qui a désormais des solutions de choix à sa disposition.

« Le club effectue un grand travail »