Mercato - PSG : Sergio Ramos interpelle une autre star sur le PSG…

Publié le 15 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le PSG, Sergio Ramos a été interrogé sur une possible arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Et le défenseur espagnol affiche un discours très clair…

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) a finalement choisi le PSG pour continuer sa carrière. L’emblématique défenseur espagnol a été présenté mardi en conférence de presse par le club de la capitale, et Ramos a été invité à s’exprimer sur différents dossiers colossaux du mercato comme l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ou encore la possible venue de Lionel Messi. Et Ramos a fait passer un message fort à son ancien rival du FC Barcelone…

« Messi ? J’aime être entouré de meilleurs… »