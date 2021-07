Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Qatar trotte dans la tête de cette nouvelle recrue…

Publié le 15 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM pour offrir un nouvel élan à sa carrière, Konrad De La Fuente avoue songer très sérieusement à la prochaine Coupe du monde au Qatar avec les USA.

Parmi ses nombreux coups de ce début de mercato estival, l’OM a notamment réussi à faire venir Konrad de La Fuente (19 ans), jeune ailier gauche, qui débarque en provenance du FC Barcelone pour 3M€. Un coup ambitieux de la part de Pablo Longoria, mais ce transfert devrait également permettre au jeune international américain (1 sélection) de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Et lors de sa conférence de présentation avec l’OM, de La Fuente a d’ailleurs affiche de solides ambitions pour son avenir avec notamment la prochaine Coupe du monde au Qatar.

De La Fuente vise le Mondial au Qatar