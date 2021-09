Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos est déjà oublié au Real Madrid !

Publié le 28 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé au PSG cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos ne manque pas vraiment à la défense merengue à en croire les propos de son ex-coéquipier Nacho Fernandez.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a mis la main sur Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid était arrivé à expiration. Le vétéran espagnol et ancien capitaine de la Casa Blanca a donc troqué la tunique merengue pour le maillot rouge et bleu du PSG. Ex-coéquipier de Ramos au Real Madrid, Nacho Fernandez a été interrogé sur le départ de l’ancien roc de l’équipe madrilène qui n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG en raison du fait qu’il soit diminué physiquement. Et pour Nacho, le Real Madrid restera à la hauteur avec ou sans Ramos.

« Je pense que nous sommes à la hauteur dans chaque match, que Sergio soit là ou pas »