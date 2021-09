Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG a joué un autre sale tour au Barça !

Publié le 28 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Depuis plusieurs saisons, le PSG et le FC Barcelone se sont retrouvés en concurrence sur différents dossiers sur le mercato. Et Ander Herrera fait partie des joueurs que le Barça aurait aimé avoir.

L'arrivée du Qatar au PSG a rebattu les cartes dans le football européen. En effet, avec sa nouvelle puissance financière le club de la capitale s'est retrouvé à rivaliser avec les plus grands clubs européens sur le mercato. A commencer par le FC Barcelone, et plus régulièrement en faveur du PSG. Le club blaugrana a ainsi tenté de recruter Marquinhos, Thiago Silva ou encore Marco Verratti. En vain et à l'inverse, les Parisiens ont même récupéré Neymar en levant son option d'achat. L'été dernier encore le PSG a devancé le Barça pour Georginio Wijnaldum. Et le père d'Ander Herrera révèle que son fils aurait également pu signer à Barcelone.

«Ander (Herrera) fut en contact avec le Barça»