Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M’Baye Niang justifie son choix de snober Claude Puel !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h10 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, M’Baye Niang s’est engagé en faveur de Bordeaux en tant que joker. L’attaquant sénégalais figurait pourtant sur les tablettes d’autres clubs, à l’instar de l’ASSE. Un choix sur lequel il s’est prononcé ce dimanche.

N’entrant pas dans les plans de Bruno Genesio, M’Baye Niang a quitté Rennes pour rejoindre les Girondins de Bordeaux comme vous l’avait révélé le10sport.com. À 26 ans, l’attaquant sénégalais va donc tenter de se relancer chez l’actuel 16e de Ligue 1, mais Niang avait d’autres pistes pour rebondir, puisque Claude Puel aurait fait irruption dans ce dossier avant la signature du joueur à Bordeaux, sans pour autant parvenir à ses fins. Interrogé par Prime Video sur son choix de snober les autres prétendants pour les Girondins, M’Baye Niang s’est justifié.

« On a parlé de beaucoup de choses avec le coach »