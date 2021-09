Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du clan Herrera sur son avenir !

Publié le 27 septembre 2021 à 8h45 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Ander Herrera reste très proche de son premier club, le Real Saragosse. Au point qu’un retour soit déjà prévu à l’avenir.

Au milieu des nombreuses stars du PSG, Ander Herrera fait forte impression en ce début de saison. Dans l’entrejeu de Mauricio Pochettino, l’Espagnol s’est imposé comme un maillot très important, lui qui a déjà 4 reprises depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Herrera a donc encore de belles années devant lui. Et après ? Le milieu de terrain de 32 ans garde notamment une attache très particulière avec son premier club en Espagne, le Real Saragosse. Et dans les années à venir, on devrait le revoir du côté de la région d’Aragon.

« C’est quasi certain »