Mercato - PSG : Sergio Ramos raconte son calvaire après son transfert

Publié le 14 novembre 2022 à 14h15

Pierrick Levallet

À son arrivée au PSG en 2021, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Sergio Ramos. Miné par les blessures, l’Espagnol a passé le plus clair de sa première saison à l’infirmerie. Désormais, les choses semblent être rentrées dans l’ordre pour le défenseur de 36 ans. Mais il n’a pas manqué de raconter son calvaire sur les réseaux sociaux.

Cette saison, Sergio Ramos enchaîne les matchs au PSG. Le défenseur de 36 ans s’est fait une place aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Mais pour sa première année dans la capitale, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’Espagnol. Miné par les blessures, le joueur de 36 ans a été indisponible presque toute la saison.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

«J'ai travaillé corps et âme pour me rétablir»

Sergio Ramos a vécu un véritable calvaire à son arrivée au PSG, et il n’a pas manqué de le raconter sur son compte Instagram : « La saison dernière a été difficile, en raison des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et à une ville différente. J'ai travaillé corps et âme pour me rétablir et me sentir à nouveau comme avant, guidée par les objectifs et les rêves que l'on se fixe et que l'on se donne toujours. »

«Je recommence à apprécier le football»