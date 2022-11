Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Après sa sortie fracassante, Cristiano Ronaldo lâche une punchline

Publié le 14 novembre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

En grande difficulté du côté de Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo s'est totalement lâché sur sa situation, n'hésitant pas à tacler sèchement sa direction, ainsi que son coach Erik ten Hag. Critiqué dernièrement par Wayne Rooney, CR7 s'en est également pris à l'ancienne gloire des Red Devils.

Dans une situation critique depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a laissé éclater sa colère. Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV , CR7 a fait une annonce fracassante sur son cas, s'en prenant à la fois à sa direction et à Erik ten Hag, son entraineur.

«Ce que Cristiano Ronaldo fait depuis le début de saison n’est pas acceptable»

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi » , s'est emporté Cristiano Ronaldo. Lors du même entretien, la star portugaise de 37 ans en a profité pour répondre aux critiques de Wayne Rooney, ancienne gloire de Manchester United.

«Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui, mais c'est le cas»