Mercato - PSG : Revirement de situation à Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 2 décembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Depuis quelque temps, le contexte entourant une arrivée de Kylian Mbappe est en train de changer à Madrid. Analyse.

Ces dernières heures le débat se fait jour en Espagne sur l’opportunité de recruter Kylian Mbappe, alors que l’attaquant brésilien Vinicius explose au plus haut niveau. Journaliste de la Cadena Ser , une grande radio espagnole, Anton Meana a ainsi affirmé : « Actuellement, Vinícius est un titulaire indiscutable au Real Madrid parce qu'il l'a mérité. Je ne me souviens pas d'un joueur qui ait autant soulevé le Santiago Bernabéu depuis longtemps. Les gens vont au stade pour le voir et ils l'apprécient. Pour jouer mercredi, Vinícius est meilleur que Mbappé . ». Julio Pulido, autre journaliste du média, affirme pour sa part : « Le Real Madrid doit se demander s'il doit oublier Mbappé et signer Haaland pour jouer avec Vinícius ».

Une incidence sur le choix du joueur ?

Si bien sûr il ne s’agit en l’état que d’opinions exprimées par des médias, tout cela est de nature à créer un contexte nouveau, moins favorable à l’attaquant français. Si ce mouvement venait à prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines, est-il de nature à inciter Kylian Mbappe à une nouvelle réflexion au sujet de son avenir ? Ce n’est pas à exclure.