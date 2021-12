Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort acté en interne grâce à Mauricio Pochettino ?

Publié le 2 décembre 2021 à 22h45 par T.M.

Alors que le nom de Ramon Planes est évoqué du côté du PSG, son arrivée pourrait bien être débloquée grâce à Mauricio Pochettino.

Ayant récemment quitté ses fonctions de secrétaire technique du FC Barcelone, Ramon Planes pourrait rapidement retrouver un poste. Selon les informations de la Cadena Ser , il serait en négociation avec Newcastle, tandis qu’il aurait récemment refusé la proposition de Valence, qui lui offrait le poste de directeur sportif. Mais c’est plutôt au PSG que Ramon Planes pourrait atterrir d’ici peu et les choses semblent bien engagées à en croire le média ibérique.

La connexion Pochettino-Planes !