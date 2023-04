 Mercato - PSG : Rendez-vous confirmé, Neymar va halluciner

Thomas Bourseau

Un vent nouveau pourrait souffler sur le PSG cet été avec la nomination d’un autre coach pour succéder à Christophe Galtier. Neymar apprécierait de voir son ancien entraîneur Luis Enrique prendre les rênes de l’effectif parisien. Chelsea ne lui ferait pas de cadeau.

Avec le tandem Luis Campos - Christophe Galtier, une nouvelle ère sans strass et paillettes devait s’ouvrir au PSG. C’était du moins le souhait fièrement affiché par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 à l’occasion d’une entrevue accordée par le président du PSG au Parisien . Cependant, l’année 2023 devrait être fatale au technicien français. D’après Le Parisien, Galtier saurait déjà qu’il ne sera pas conservé en fin de saison par les décideurs du Paris Saint-Germain qui scruteraient le marché des entraîneurs afin de remplacer le natif de Marseille sur le banc de touche du PSG.

Neymar militerait pour Luis Enrique au PSG

Éditorialiste pour RMC , Daniel Riolo révélait dernièrement lors de l’ After Foot que le PSG cherchait bel et bien un remplaçant à Christophe Galtier. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser. Si Zidane dit encore non… On sait qu’il y avait une piste Motta. L’Inter va très probablement remplacer Simone Inzaghi et Motta est dans la liste ». D’ailleurs, Neymar aimerait une vieille connaissance côtoyée au FC Barcelone en la personne de Luis Enrique. « Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît ».

PSG : Galtier menacé par un nouveau coach, c'est une surprise https://t.co/jGeF7985hS pic.twitter.com/h4QXTMdc0K — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Chelsea a rencontré Enrique, le PSG sous pression