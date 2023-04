PSG : Mbappé fulmine, il propose une solution radicale

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas dissimulé sa colère la semaine dernière au moment de la divulgation de la campagne médiatique du PSG pour les abonnements au Parc des princes. Furieux, Mbappé devrait bénéficier d’une confiance totale du PSG pour la construction de son effectif selon Bernard Mendy. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. Il y a peu, le Paris Saint-Germain lançait sa campagne médiatique pour les abonnements de la saison prochaine au Parc des princes et mettait notamment en avant Kylian Mbappé et des pépites du club. Mbappé fut l’unique star de l’équipe première à figurer dans cette campagne promotionnelle. De quoi l’agacer au plus haut point et l’inciter à faire passer un message sur son compte Instagram : « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain ».

Mbappé en colère contre le PSG

En coulisse, Kylian Mbappé aurait fulminé et, selon The Athletic , prendrait même en considération le fait de tout reprendre à zéro pour son avenir avec notamment un départ libre de tout contrat en 2024. Le PSG, ou plutôt sa nouvelle direction, lui aurait promis au moment de la prolongation de son contrat en mai 2022 qu’il serait au centre du projet sportif et que l’effectif serait pensé pour exploiter au mieux ses capacités et pour qu’il soit entouré afin de remporter la première Ligue des champions du club de la capitale.

«On doit faire beaucoup pour lui et axer le projet autour de lui»