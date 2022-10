Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruté pour 40M€, il était dans le dur après son transfert

Publié le 6 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Désormais confortablement installé en tant que titulaire indiscutable au PSG, Nuno Mendes avait pourtant connu des débuts difficiles lors de ses premiers mois dans la capitale après son arrivée, en 2021. Retour sur l’intégration délicate du latéral gauche portugais, qui est désormais l’une des valeurs sûres du projet QSI.

Méconnu du public français au moment où le PSG l’a attiré en provenance du Sporting Lisbonne à l’été 2021, Nuno Mendes (20 ans) était présenté comme un grand espoir du football portugais. Il a été recruté sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 40M€ qui a finalement été levée cet été par la direction du PSG étant donné que le latéral gauche portugais est bien monté en puissance ces derniers mois avec des performances convaincantes. Pourtant, au départ, Nuno Mendes a vécu des débuts compliqués dans la capitale française.

Intégration compliquée pour Nuno Mendes

Au début de l’exercice 2021-2022, pour ses premières semaines avec le PSG, Nuno Mendes peine à trouver ses marques et à se montrer régulier dans ses performances. Interrogée dans les colonnes de L’EQUIPE, une source du PSG raconte l’intégration compliquée du latéral portugais : « Il faut se remettre dans le contexte, c’est une première expérience loin de sa maison, dans un vestiaire avec Neymar, Messi, Mbappé. Il y a forcément une période d’adaptation. 90 % des supporters du PSG ne connaissaient pas Nuno. Il avait des choses à prouver et le savait. Il fallait du temps. Comme beaucoup de joueurs, avec lui, la clé est la confiance. Et elle vient avec les matchs », indique ce membre du PSG.

