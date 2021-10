Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real... Une bataille improbable en coulisses relance le feuilleton Haaland !

Publié le 27 octobre 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 octobre 2021 à 15h38

Alors que les prétendants se bousculent pour s’attacher les services d’Erling Haaland, le Real Madrid pourrait avoir un avantage majeur dans ce dossier, grâce à son équipementier.

Actuellement blessé, Erling Haaland va avoir le temps de réfléchir à son avenir durant cette période de repos forcé. Malgré son engagement jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, le Norvégien de 21 ans est en effet appelé à quitter le club de la Ruhr à l’issue de la saison, et de nombreux clubs se bousculent déjà pour le récupérer. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG cible notamment Erling Haaland pour pallier le probable départ de Kylian Mbappé, libre à l'issue de la saison et qui ne semble pas disposé à renouveler son bail. « On en est loin puisque je voulais partir cet été , a reconnu récemment la star du PSG dans les colonnes de L'Équipe au sujet d'une éventuelle prolongation dans la capitale. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : 'Oh, je ne sais pas'. Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. » Néanmoins, le Real Madrid est également à l’affût pour s'attacher les services d'Erling Haaland, et Florentino Pérez pourrait disposer d’un avantage de taille.

Haaland au Real Madrid grâce à Adidas ?