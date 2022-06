Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/Real Madrid : Nouveau bras de fer après Mbappé et Tchouaméni

Publié le 12 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après que le PSG ait finalement réussi à prolonger in-extremis le contrat de Kylian Mbappé, le Real Madrid a donc obtenu sa vengeance sur le marché des transferts en officialisant samedi l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni qui était également courtisé à Paris. Et il semblerait qu’un troisième dossier majeur du mercato autour d’un joueur de l’équipe de France oppose les deux clubs.

Samedi matin, le Real Madrid a officialisé son premier gros coup du mercato estival avec l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni (22 ans) qui s’est engagé jusqu’en juin 2028 en provenance de l’AS Monaco, dans un deal qui attend la barre symbolique des 100M€ (80M€ + 20M€ de bonus). Coup dur pour le PSG qui courtisait également Tchouaméni, mais le club francilien peut bien évidemment se consoler avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025 alors que le Real Madrid faisait de l’attaquant tricolore sa priorité absolue du mercato, et le bras de fer entre les deux écuries sur le marché des transferts n’est peut-être pas terminé.

Mercato - Officiel : Malgré Mbappé, un transfert à 100M€ échappe au PSG https://t.co/sqTdNz1RyC pic.twitter.com/kflhqaw2VC — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Bataille PSG/Real pour Nkunku

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Christopher Nkunku (24 ans), attaquant de l’équipe de France et du RB Leipzig, qui sort d’ailleurs d’une saison XXL en Bundesliga avec l’écurie allemande (20 buts, 14 passes décisives). Mais Mundo Deportivo a lâché une petite bombe samedi en indiquant que le Real Madrid envisageait sérieusement de se positionner à son tour sur le profil de Nkunku cet été pour son recrutement, venant une nouvelle fois faire de l’ombre au PSG sur un joueur de l’équipe de France. Reste à savoir si le Qatar parviendra à prendre le dessus pour rapatrier son ancien titi…

Nkunku a ouvert la porte au PSG