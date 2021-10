Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à relancer deux anciennes pistes pour Donnarumma ?

Publié le 21 octobre 2021 à 19h45 par A.C.

La concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma aurait déjà fait une victime au Paris Saint-Germain.

L’un est un gardien expérimenté, excellent depuis son arrivé au Paris Saint-Germain. L’autre est considéré comme l’avenir, grande prodige du football italien et tout récent champion d’Europe. Avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le PSG a deux très grands gardiens à sa disposition... mais cela ne semble pas être une bonne nouvelle. Mauricio Pochettino ne saurait pas comment gérer la situation et aurait demandé l’aide de Leonardo, qui aurait décidé de confirmer Navas au poste de titulaire. Forcément, cela ne plait pas beaucoup à Donnarumma.

La Juve et le Barça, les seules possibilités pour Donnarumma

Mino Raiola semble être au courant de cette situation et pourrait rapidement décider de trouver une solution pour Gianluigi Donnarumma. D’après les informations de Luca Momblano, les pistes possibles pour l’actuel gardien du PSG sont au nombre de deux. La première le mènerait vers le FC Barcelone, où Marc-André ter Stegen semble toutefois bien installé. La seconde concernerait la Juventus, qui a toujours été intéressée par Donnarumma, mais qui cet été a décidé de passer son tour en continuant de miser sur Wojciech Szczęsny.