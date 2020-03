Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelles conditions financières pour l’échange Neymar-Griezmann ?

Publié le 6 mars 2020 à 6h20 par La rédaction

Quels contours financiers pourraient prendre l’échange Neymar-Griezmann, évoqué en milieu de semaine par les médias espagnols ? Analyse.

En milieu de semaines, les médias espagnols ont évoqué avec insistance la mise en place de plus en plus sérieuse par le FC Barcelone d’un projet d’échange entre Antoine Griezmann et Neymar, afin de rendre possible le retour du crack brésilien. En Espagne, on ne précise cependant pas quelles seraient les conditions financières de l’échange.

Le Barça devra ajouter un montant…

A l’analyse, un élément paraît clair : le Paris Saint-Germain refusera à coup sûr l’idée d’un échange sec entre les deux joueurs. Pour que le club de la capitale accepte d’ouvrir une négociation pour un tel échange, il faut que le Barça ajoute une somme non négligeable dans la transaction, qui devrait être comprise entre 50 et 80 millions d’euros.