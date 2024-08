Mercato - PSG : Quelle star de Manchester City au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Etant donné les relations tendues entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis, aucun transfert n’a pour le moment été réalisé entre le PSG et Manchester City. Mais voilà que cela pourrait changer à l’occasion de ce mercato estival. Longtemps intéressé par Bernardo Silva, le club de la capitale avancerait désormais ses pions pour Julian Alvarez. Est-ce pour autant la star de Pep Guardiola qu’il faut recruter pour le PSG ?

Après Matvey Safonov, le PSG tient son deuxième renfort du mercato estival avec l’arrivée de Joao Neves en provenance de Benfica. Le Portugais vient ainsi densifier le milieu de terrain, mais ce n’est toujours pas le joueur tant attendu pour remplacer Kylian Mbappé. Alors que le Français est parti libre au Real Madrid, son départ laisse un grand vide à Paris. L’objectif est donc de faire oublier Mbappé, ce qui est toutefois loin d’être simple. De nombreux noms circulent pour venir répondre à ce besoin du PSG, qui pourrait finalement trouver son bonheur… à Manchester City.

Julian Alvarez plait au PSG

Dans l’ombre d’Erling Braut Haaland à Manchester City, Julian Alvarez est annoncé comme possible partant à l'occasion de ce mercato estival. L’Argentin pourrait aller chercher du temps de jeu loin du nord de l’Angleterre et le PSG aurait identifié cette opportunité. Ainsi, selon les derniers échos, le dossier Alvarez prendrait de l’ampleur à Paris et des discussions seraient prévues avec Manchester City dans les jours à venir.

Des stars qui auraient leur place au PSG

Outre Julian Alvarez, Manchester City a également des joueurs très intéressants qui feraient le plus grand bien au PSG. C’est bien évidemment le cas avec Erling Braut Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden ou encore Ruben Dias. Mais ce n’est pas tout puisqu’on peut également citer Bernardo Silva, Jack Grealish, Jérémy Doku, Josko Gvardiol, Kyle Walker, Joao Cancelo ou encore Ederson.

