Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que penser de la piste Tanguy Ndombele ?

Publié le 6 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ de Tottenham après seulement un an passé à Londres, l’international français Tanguy Ndombele serait une des pistes de Leonardo pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine. Mais que doit-on penser de cette piste ? Analyse.

Tanguy Ndombele semble plus que jamais sur le départ de Tottenham. Annoncé en pleine rupture avec José Mourinho, l’international français serait en plein doute concernant son avenir, et envisagerait de quitter le navire cet été, seulement un an après avoir rejoint les Lilywhites avec le statut de recrue la plus chère de l’histoire du club (60M€). Le PSG serait d’ailleurs sur ses traces depuis l’été dernier, et même bien avant, lors de son passage à l’OL. Cependant, comme révélé par le10sport.com le 25 juin dernier, aucune discussion n’a eu lieu entre Ndombele et le PSG. Et l’international français serait tout de même au cœur des débats en interne…

Un désaccord Leonardo - Tuchel ?

Ainsi, comme révélé par l’Equipe dans son édition du 6 juillet, la piste Tanguy Ndombele serait actuellement au point mort du côté du PSG, ce qui vient confirmer la tendance révélée dans nos colonnes selon laquelle une arrivée du milieu français ne serait pas au programme. De son côté, Thomas Tuchel apprécierait grandement le profil de l’ancien lyonnais, et serait même prêt à avancer ses pions pour tenter de recruter le milieu défensif de 23 ans. Cependant, du côté de Leonardo, le constat serait tout autre. En effet, le directeur sportif brésilien du PSG aurait fixé d’autres priorités, alors que les agents de Ndombele travailleraient toujours afin de lui trouver un nouveau club, et que les contacts avec le Barça seraient réguliers…

D’autres priorités au PSG