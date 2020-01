Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mbappe fait savoir son choix entre les lignes…

Publié le 22 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

A l’occasion d’une question anodine dans une soirée de présentation de son association, Kylian Mbappe n’a pas manqué d’envoyer un message subliminal… Analyse.

Dans un dossier de l’envergure de celui de Kylian Mbappe, aujourd’hui très sensible, le moindre mouvement est rarement le fruit du hasard. Un joueur aussi intelligent que l’attaquant parisien l’a bien compris. Ce n’est donc probablement pas anodin s’il a lâché une réponse très claire lorsqu’il a été interrogé sur ses idoles d’enfance à l’occasion du lancement de son association « Inspired by KM » : « J'ai eu des phases. Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane », a expliqué l’attaquant du PSG.

Message pour le Real… et pour Paris

Si bien sûr, il convient de ne pas non plus de « sur-interpréter » une déclaration, il est évident que dans le contexte de l’intérêt appuyé du Real Madrid pour Mbappe, intérêt réciproque, on peut supposer que ce dernier a saisi cette occasion, a priori anodine, pour envoyer un message subliminal au Real Madrid sur son probable choix futur. Ainsi qu’au PSG…