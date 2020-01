Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Le Real tente de mettre son plan en place

Publié le 22 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Florentino Pérez a conditionné un recrutement XXL cet hiver, comme celui de Paul Pogba, à un gros départ, comme celui de Gareth Bale. A quelques jours de la fermeture du mercato, le cap est maintenu.

Depuis plusieurs semaines, le plan du Real Madrid apparaît très clair : soucieux de conserver une grande capacité d’investissement pour le mercato estival, où il va devoir s’attaquer au dossier Mbappe, le club merengue a conditionné un achat XXL cet hiver à la vente d’un ou deux cadres. James Rodriguez et Gareth Bale sont ciblés.

Vendre Bale à Tottenham