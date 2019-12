Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi l’option Zidane ne peut être exclue

Publié le 18 décembre 2019 à 2h10 par La rédaction

En Espagne, on évoque aujourd’hui l’hypothèse d’une offensive du PSG sur Zidane pour la succession de Tuchel. A l’analyse, l’option ne peut être exclue.

Au cours de l’émission El Chiringuito , Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a pronostiqué que le Paris Saint-Germain allait tenter sa chance auprès de Zinedine Zidane dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel : « Au PSG, ils en ont marre de Tuchel parce qu'il dévalorise Mbappé, et ils pensent que le grand entraîneur pour le PSG est Zidane ».

L’argument Mbappe joue en sa faveur

Il est clair que certains éléments pourraient inciter le PSG à réfléchir au cas Zidane. D’une part, son avenir personnel à Madrid est loin d’être assuré, ce qui pourrait le rendre disponible l’été prochain. D’autre part, à l’heure où le Paris Saint-Germain tente de convaincre Kylian Mbappe de prolonger, l’arrivée sur le banc du technicien français, dont l’attaquant est un grand fan et avec qui la relation est excellente, pourrait bien constituer un argument de poids. Pour ces raisons, il n’est pas possible d’exclure dès aujourd’hui cette piste, quand bien même Zizou lui-même a toujours montré beaucoup de scepticisme à l’égard du poste d’entraîneur au PSG, et quand bien même Leonardo vise en priorité Allegri.