Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Raphaël Varane, Leonardo a fait un énorme choix !

Publié le 28 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Raphaël Varane aurait intéressé le PSG avant de s’engager en faveur de Manchester United, Leonardo aurait décidé de trancher en faveur de Sergio Ramos.

Mardi soir, Manchester United a annoncé un accord de principe avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. Ce qui a mis fin à plusieurs mois de spéculation quant à l’avenir du champion du monde qui était jusqu’ici lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022. Comme Saber Desfarges l’a confié lundi, le président Florentino Pérez aurait tenté de convaincre Varane de rester en lui soumettant même une prolongation de contrat. Cependant, le défenseur aurait « poliment refusé » souhaitant se lancer un nouveau challenge. Et le PSG aurait pu être sa future destination après 10 ans passés au Real Madrid.

Varane courtisé par le PSG, mais le choix final s’est porté sur Ramos