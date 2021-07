Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Pogba... Le feuilleton Griezmann bientôt relancé ?

Publié le 28 juillet 2021 à 1h30 par B.C.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone reste incertain, la possible signature de Paul Pogba au PSG pourrait précipiter le retour de l'attaquant tricolore vers l’Atlético de Madrid.

Désireux de rapidement prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone est actuellement en difficulté. Si un accord aurait déjà été trouvé avec l’international argentin, Joan Laporta ne peut boucler ce dossier pour l’heure en raison des problèmes financiers du club culé. Des départs sont donc attendus par le Barça pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale, et Antoine Griezmann est concerné. Ces derniers jours, un retour de l'attaquant à l’Atlético de Madrid a été annoncé avec insistance, mais la position des deux clubs reste très éloignée, de quoi compromettre cette opération. Cependant, la solution pourrait venir de Paul Pogba.

Comment Pogba pourrait permettre à Griezmann de retourner à l’Atlético