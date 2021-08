Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, tout est déjà ficelé !

Publié le 4 août 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 4 août 2021 à 17h34

Dos au mur pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Leonardo verrait un départ de la star du PSG s’éloigner cet été. Ce qui ne ferait cependant que repousser l’échéance. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2022, le champion du monde tricolore aurait pris la décision de partir en vacances au début du mois de juillet après avoir mis en suspend les discussions avec les dirigeants du PSG au sujet d’une potentielle prolongation. L’Équipe ou encore RTL ont en effet communiqué cette information alors que des tensions entre Leonardo et le clan Mbappé auraient fait leurs apparitions ces derniers temps. Ce qui a permis à la presse espagnole d’envoyer avec encore plus d’enthousiasme qu’auparavant Kylian Mbappé vers le Real Madrid. De son côté, le club merengue n’a recruté que librement David Alaba alors que Sergio Ramos et Raphaël Varane ont plié bagage. Grâce à la vente de Varane, Florentino Pérez a pu quelque peu renflouer ses caisses, de quoi insister sur le fait que le président du Real Madrid lancera une offensive ? Selon Ok Diario, Pérez serait prêt à attendre la toute fin du mercato afin de témoigner ou non d’un changement de position de la part du PSG au sujet d’un transfert de Mbappé, pour le moment ne voulant pas s’en séparer. D’autant plus que le Real Madrid ne recruterait personne cet été quand bien même Kylian Mbappé ne débarquait pas à la Casa Blanca . Et il se pourrait bien que malgré le fait que l’attaquant français ne souhaite pas prolonger, qu’il faille que le Real Madrid prenne son mal en patience avec le champion du monde tricolore.

Mbappé toujours pas emballé par le projet sportif

Ce mercredi, As a fait un gros point sur le feuilleton Kylian Mbappé. À en croire les informations divulguées par le quotidien madrilène, l’attaquant du PSG ne chercherait pas à signer un contrat en or à Paris et réclamerait des garanties sportives. Pire, le recrutement XXL effectué par son directeur sportif Leonardo ne trouverait pour le moment pas grâce à ses yeux. Une prolongation de contrat ne serait donc toujours pas d’actualité dans son esprit. Cependant, cela ne voudrait pas dire qu’il faudrait s’attendre à un transfert cet été.

Mbappé honorerait sa dernière saison au PSG, mais…