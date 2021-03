Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est tombée pour Harry Kane !

Publié le 8 mars 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Annoncé comme l'une des grandes priorités de Mauricio Pochettino, en cas de départ de Kylian Mbappé, Harry Kane ne devrait pas rejoindre le PSG cet été, et ce pour plusieurs raisons.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait connaître un tournant dans les prochaines heures. La presse espagnole indiquait il y a quelques jours que Leonardo aurait demandé à l’attaquant de lui donner une réponse définitive concernant son avenir à l’issue du match retour de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi. Le joueur de 22 ans devrait annoncer s’il prolonge son contrat avec le PSG ou s’il quitte la formation parisienne pour rejoindre un club étranger. Même s’il se montrerait confiant, en interne, Leonardo se préparerait à toutes les éventualités et notamment à celle de perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le directeur sportif brésilien aurait commencé à explorer le marché et à cocher le nom d’attaquants capables de remplacer l’international français l'année prochaine. Et à en croire plusieurs médias anglais, Leonardo suivrait la situation de l’une des stars de Premier League.

Kane serait trop cher pour les équipes intéressées

Selon les informations du Mirror et du Daily Mail, le PSG aurait commencé à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino aurait soufflé un nom à son dirigeant. L’entraîneur argentin, passé par Tottenham, aurait conseillé à Leonardo de recruter Harry Kane, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Spurs . Manchester City, Manchester United et le Real Madrid ont également été présentés comme des clubs désireux de mettre la main sur l’attaquant anglais, auteur de 16 buts en championnat cette saison. Mais le joueur serait trop onéreux pour le PSG, fragilisé par la crise du Covid-19. The Mirror avait indiqué en février dernier qu’Harry Kane pourrait coûter 173M€. Et le président de Tottenham n’aurait évidemment pas intérêt à brader sa star. Selon les informations de David Ornstein, divulguées lors de sa rubrique hebdomadaire pour The Athletic, les exigences de Daniel Lévy décourageraient les formations intéressées par Harry Kane. Le prix réclamé serait trop élevé pour le PSG, mais aussi pour les autres clubs.

Mourinho est fan de Kane