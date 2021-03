Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Haaland... Leonardo se prépare au pire pour Mbappé !

Publié le 7 mars 2021 à 20h30 par A.C.

Sans prolongation d’ici la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien être vendu par le Paris Saint-Germain.

On rentre peut-être dans la dernière ligne droite. Le contrat de Kylian Mbappé a beau se terminer seulement en 2022, mais Leonardo a déjà lancé les grandes manœuvres pour le prolonger. Mais alors que tout semble bouclé pour Neymar, les choses trainent pour l’autre grande star du Paris Saint-Germain. Plus jeune que son compère, Mbappé semble évoluer toutes les possibilités qui se présentent à lui, avec notamment le Real Madrid et Liverpool qui lui font les yeux doux. Les Anglais semblent d’ailleurs avoir bien l’intention de rafler la mise au nez et à la barbe des Madrilènes ! Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Jürgen Klopp a déjà parlé avec le père de Mbappé, tandis qu’en Espagne on évoque un rôle déterminant de LeBron James, actionnaire de Liverpool. Il est encore trop tôt pour dire si Mbappé va prolonger ou non au Paris Saint-Germain, même si plusieurs sources parlent d’un grand optimisme au sein du club. Ainsi, Leonardo semble se préparer à n’importe quel scénario, notamment à celui d’un départ. Mais qui pourrait remplacer le prodige français ?

Le rêve Lionel Messi

Ces dernières semaines, un grand nombre d’attaquants ont été liés au Paris Saint-Germain. Premier et non des moindres, Lionel Messi. En fin de contrat, l’Argentin pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Ce dossier pourrait d’ailleurs bientôt se décanter, puisque la nomination du nouveau président du Barça devrait en partie décider de l’avenir de Messi. Au PSG, le sextuple Ballon d’Or pourrait retrouver son ancien coéquipier et ami Neymar, mais pourrait également affronter pour la première fois une saison européenne loin de la Catalogne. A 33 ans, il reste l’un des meilleurs au monde et le recruter serait un coup incroyable pour le PSG.

Haaland, l’autre pépite du football mondial

L’autre option de choix, serait Erling Haaland. Quoi de mieux en effet pour remplacer le meilleur jeune joueur du monde, avec son alter ego ? Le Norvégien est appelé à dominer le football avec Mbappé au cours de la prochaine décennie et le Paris Saint-Germain ne perdrait quasiment rien en qualité. Le problème est toutefois la concurrence. Haaland est courtisé par le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea ou encore la Juventus. Son prix est également élevé, puisqu’il faudrait compter plus de 100M€ pour l’arracher au Borussia Dortmund.

Harry Kane, l’homme de Pochettino

Mauricio Pochettino aurait une préférence pour remplacer Kylian Mbappé. Les tabloïds anglais évoquent régulièrement un intérêt du Paris Saint-Germain pour Harry Kane, ancien protégé de Pochettino. Plus jeune que Lionel Messi et plus vieux qu’Erling Haaland, l’international anglais est une machine à buts impitoyable. Reste à voir si Pochettino sera un argument suffisant pour le convaincre de quitter Tottenham, alors que les plus grands clubs de Premier League s’y sont cassés les dents jusque-là. Mais là encore il faudra casser la tirelire, puisque le club londonien n’est pas vraiment réputé pour laisser facilement partir ses joueurs.