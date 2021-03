Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino plombé par un concurrent XXL pour Harry Kane ?

Publié le 5 mars 2021 à 22h10 par A.D.

Pour assurer l'éventuel succession de Kylian Mbappé, Leonardo penserait à recruter Harry Kane. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir ses plans être anéantis par Manchester United. En effet, les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer seraient séduits par le buteur de Tottenham.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG lors de la prochaine fenêtre de transferts. S'il fait de la prolongation de Kylian Mbappé une priorité, Leonardo sonderait tout de même le marché pour préparer le possible départ de son numéro 7. Pour combler le vide que pourrait laisser le champion du monde français, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Erling Braut Haaland ou Harry Kane. A en croire les dernières indiscrétions d' OK Diario , Mauricio Pochettino aurait déjà une préférence entre ces deux buteurs. Il s'agirait de son ancien protégé du côté de Tottenham. Et malheureusement pour le nouveau technicien du PSG, Manchester United pourrait se mettre en travers de sa route et le priver de ses retrouvailles avec Harry Kane.

Solskjaer serait séduit par Harry Kane