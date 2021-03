Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp met toutes les chances de son côté pour Mbappé !

Publié le 7 mars 2021 à 18h30 par A.C.

Après le Real Madrid ou le FC Barcelone, c’est Liverpool qui semble vouloir arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

L’avenir de Kylian Mbappé est l’un des sujets du moment. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022 et sans une prolongation d’ici la fin du printemps, un départ pourrait bien se préciser. C'est pour cela que Leonardo fait tout son possible pour convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat au PSG ! Car le prodige français est très courtisé. Le Real Madrid n’a toujours pas digéré l’échec de 2017, lorsque Mbappé préféra quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG. La presse espagnole assure que le président Florentino Pérez aurait l’intention de frapper fort lors du prochain mercato estival avec Mbappé, mais également avec Erling Haaland, l’autre pépite du football européen. Mais le Real Madrid n’est pas seul, puisque Mbappé a également été lié au FC Barcelone récemment, alors qu’en Italie seule la Juventus semble pouvoir l’accueillir.

Liverpool, le véritable danger pour Mbappé

Une autre piste semble pourtant prendre de l'ampleur. Il s’agit de Liverpool, où Jürgen Klopp est un grand fan de Kylian Mbappé. Nous vous révélions déjà le 25 avril 2020 sur le10sport.com que le coach des Reds a personnellement appelé l’entourage de l’attaquant du Paris Saint-Germain, parlant notamment avec son père. Après Klopp, ce sont les fans de Liverpool qui semblent s’être mis au travail pour attirer Mbappé. Ils ont en effet tout simplement organisé une cagnotte en ligne pour pouvoir arracher le Français au PSG. « Il y a environ 100 millions de supporters de Liverpool dans le monde » peut-on lire sur le site de cette collecte. « Si tous les fans faisaient un don, nous n'aurions besoin que de 2,50 livres sterling chacun afin de collecter suffisamment d'argent pour parler à Kylian ».

LeBron James, le nouvel atout de Liverpool