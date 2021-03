Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau froid est jeté sur l’arrivée de Luis Campos !

Publié le 7 mars 2021 à 16h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le nom de Luis Campos est associé à l’OM. Et si cette rumeur a pris de l’ampleur suite à la promotion de Pablo Longoria au poste de président, voir le Portugais débarquer au poste de directeur sportif ne devrait toutefois jamais se réaliser.

« Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison ». Ce samedi, Luis Campos a annoncé son futur retour aux affaires dans le monde du football. Depuis la fin de son association avec Gérard Lopez suite à la vente du LOSC, le Portugais est à la recherche d’un nouveau défi. Et celui-ci pourrait notamment être en Ligue 1. En effet, selon différentes informations, Campos a été évoqué du côté de l’OM, notamment dans le cadre du projet de rachat du club par des investisseurs saoudiens. Depuis, sur la Canebière, on s’enflamme à propos d’une future arrivée du dirigeant de 56 ans aux côtés de Pablo Longoria, désormais président de l’OM et qui a ainsi laissé ses fonctions à la tête du sportif au sein du club phocéen. Un dossier à propos duquel le10sport.com avait mis les choses au point il y a quelques jours. Ainsi, comme vous vous l’avions expliqué, une arrivée de Luis Campos n’est clairement pas d’actualité sur la Canebière, d’autant plus qu’une cohabitation entre le Portugais et l’Espagnol s’annonce tout simplement impossible.

Luis Campos toujours plus loin de l’OM !