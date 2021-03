Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour Harry Kane !

Publié le 8 mars 2021 à 11h15 par Th.B.

Harry Kane dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Hormis le PSG, Manchester City formulerait un intérêt de longue date pour l’avant-centre de Tottenham. Cependant, ce dossier serait compliqué, voire impossible à boucler pour les Skyblues.

Les années se suivent et semblent particulièrement se ressembler pour Harry Kane. Chaque saison, l’attaquant de Tottenham étale toutes ses qualités chez les Spurs , mais ne parvient jamais à mettre la main sur un trophée. Et lorsque le mercato estival pointe le bout de son nez, les rumeurs de transfert sont légion. Le Real Madrid, Manchester United ou le voisin de City… L’international anglais ferait tourner les têtes de ces cadors. Et à en croire The Daily Mirror , le PSG s’inviterait à la fête pour Harry Kane. Mais il se pourrait que le feuilleton Kane connaisse le même dénouement que les années précédentes.

Harry Kane trop cher pour qui que ce soit ?