Mercato - PSG : Pour Cristiano Ronaldo, le rendez-vous est pris !

Publié le 15 mars 2022 à 22h15 par Th.B.

Selon la presse anglaise et italienne, le PSG aurait des vues sur Cristiano Ronaldo pour l’été prochain. Et un départ du Portugais de Manchester United ne serait pas totalement écarté. Explications.

Dans le cadre du prochain mercato estival, de nombreux changements pourraient avoir lieu au PSG. D’une part au poste d’entraîneur, rôle qui ne devrait pas être attribué à Mauricio Pochettino la saison prochaine. En ce qui concerne Leonardo, un nouveau directeur sportif aurait des chances d’être nommé et donc de remplacer le dirigeant brésilien. Au sein de l’effectif parisien, l’Émir du Qatar cultiverait le désir d’aligner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque du PSG selon TMW.

L’avenir de Ronaldo dicté par deux éléments ?