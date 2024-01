Mercato - PSG : Polémique avec le transfert de Neymar, elle lâche une punchline

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, Neymar se retrouve au coeur d'une nouvelle polémique impliquant son transfert au PSG. Le club de la capitale est soupçonné d'avoir reçu l'aide de Gérald Darmanin pour pouvoir recruter la star du FC Barcelone en 2017. D'ailleurs, certaines personnalités politiques ne manquent pas de tacler la formation parisienne à ce sujet, à l'instar de Manon Aubry.

En 2017, le PSG frappé un énorme coup sur le mercato. Le club de la capitale s’était attaché les services de Neymar et n’avait pas lésiné sur les moyens pour le recruter. Le montant du transfert du Brésilien était évalué à 222M€. Mais alors que la star de 31 ans est désormais loin du PSG, puisqu’il a été vendu à Al-Hilal l’été dernier, son arrivée à Paris fait polémique depuis quelques jours.

Le PSG aidé par Darmanin pour le transfert de Neymar en 2017 ?

Le transfert fait l’objet d’une enquête de l’IGPN à cause d’un possible trafic d’influence. Pour faciliter le transfert de Neymar au PSG, Jean-Martial Ribes et Hugues Renson sont soupçonnés d’avoir eu recours au sommet de l’État français. Le premier aurait missionné le deuxième de s’entretenir avec Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, pour discuter de la faisabilité de l’affaire sachant que la somme de 222M€ était immense à réunir. Selon les juges, rapporté par L'Équipe , l'objectif était clair : « obtenir ou faire obtenir d'une autorité ou d'une administration, divers services et décisions favorables, en l'espèce notamment des avantages fiscaux sur l'acquisition d'un joueur de football. »

N'appellez plus le PSG le Paris Saint Germain mais Profits Signés Gérald (Darmanin bien sûr !)👇 pic.twitter.com/ZZ9yHs97GM — Manon Aubry (@ManonAubryFr) January 12, 2024

Manon Aubry tacle le PSG